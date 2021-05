Siemens Healthineers AG (ETR: SHL) ha registrato un aumento di utili e ricavi del secondo trimestre lunedì, poiché la domanda è rimasta resiliente negli ultimi mesi. Sulla scia della performance trimestrale positiva, Siemens Healthineers ha anche aumentato la sua guidance per l’intero anno.

Le azioni Siemens Healthineers, che puoi scambiare comodamente online tramite una gamma di app user-friendly, sono salite di circa l’1% nel trading pre-mercato di oggi e sono aumentate di un altro 1% sull’apertura del mercato. Il titolo, tuttavia, ha perso quasi l’intero guadagno intraday in seguito scendendo a un prezzo per azione di £41,40.



Siemens Healthineers ha dichiarato che il suo utile netto nel secondo trimestre è stato di 388,87 milioni di sterline. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, il suo utile netto è stato limitato a 360,17 milioni di sterline. La società tedesca ha generato entrate per 3,45 miliardi di sterline nel Q2 rispetto alla cifra di 3,21 miliardi di sterline di un anno fa.

Il produttore di apparecchiature mediche ha attribuito le sue prestazioni ottimistiche al segmento diagnostico che ha visto una forte domanda di test rapidi per l’antigene COVID-19. Nel trimestre precedente (Q1), la società sanitaria aveva registrato un aumento del suo utile netto del 44%.

Nella sua precedente guidance, Siemens Healthineers aveva previsto una crescita fino al 12% di ricavi comparabili quest’anno e fino a £1,58 di utili rettificati per azione. Lunedì, la società con sede a Erlangen ha dichiarato che ora punta a una crescita dal 14% al 17% di entrate comparabili. Siemens Healthineers prevede ora che i suoi utili per azione scenderanno tra £1,65 e £1,78 su base rettificata.

A”Squawk Box” della CNBC, il CEO Bernd Montag ha commentato l’aggiornamento finanziario trimestrale e dichiarando:

“I volumi delle procedure globali sono tornati ai livelli pre-pandemici. E continuiamo a trarre vantaggio dalla domanda causata dal COVID-19. Per quanto riguarda la divisione degli investimenti in apparecchiature di imaging, prevediamo un buon ritmo in Europa e in Asia, mentre gli Stati Uniti sono ancora in silenzio. Ma vediamo il mercato statunitense tornare con una già forte crescita degli ordini che ci dà anche fiducia per il futuro”.