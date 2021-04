Tata Consultancy Services Ltd (NYE: TCS) ha dichiarato lunedì che i suoi profitti nel quarto trimestre fiscale del 2021 sono aumentati del 14,9% sulla scia dei servizi cloud che hanno visto una forte domanda durante la pandemia di Coronavirus negli ultimi mesi.

Lunedì le azioni di Tata Consultancy sono scese di poco meno dell’1% nel trading pre-mercato e hanno perso un altro 1,5% nel corso della giornata. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora scambiato a £31,53 per azione rispetto ai £28,41 per azione all’inizio dell’anno. Se vuoi investire nel mercato azionario online, avrai bisogno di un agente di borsa affidabile: ecco un confronto tra i migliori per semplificarti la selezione.

TCS dichiara 15 pence per azione di dividendo finale



Mentre TCS apre la stagione degli utili aziendali in India, gli esperti prevedono che le aziende IT riferiranno risultati trimestrali ottimali a causa della crisi COVID-19 che continua a spingere le aziende di tutto il mondo a ricorrere al lavoro a distanza. L’azienda indiana ha dichiarato il mese scorso che assumerà più di ottocento dipendenti in Ohio.

Tata Consultancy Services Ltd ha affermato che i suoi ricavi bancari, finanziari e assicurativi hanno registrato un aumento del 15,5% su base annua nel trimestre di marzo, segnando la migliore performance tra tutte le sue attività. Il segmento ha anche contribuito maggiormente al fatturato consolidato di TCS nel quarto trimestre, che ha registrato un aumento annualizzato del 9,4%.

La società con sede a Mumbai ha annunciato lunedì 15 pence per azione di dividendo finale, rispetto alla cifra di un anno fa di 5,8 pence per azione.

L’utile netto consolidato, secondo Tata Consultancy Services Ltd, è stato stampato a £900 milioni nel Q4. Secondo Refinitiv, gli analisti si aspettavano un aumento fino a 910 milioni di sterline di utile netto consolidato per TCS nel quarto trimestre.



TCS nomina Samir Seksaria come suo nuovo CFO

In notizie separate, ieri la società multinazionale indiana di servizi e consulenza per la tecnologia dell’informazione ha nominato Samir Seksaria come suo nuovo CFO. Seksaria riempirà le scarpe di Ramakrishnan V, che dovrebbe dimettersi dal suo ruolo alla fine di aprile.

La notizia arriva lo stesso giorno in cui Microsoft ha espresso l’intenzione di acquisire Nuance Communications Inc. per circa 1,64 miliardi di sterline.

Tata Consultancy Services Ltd si è comportata in gran parte positivamente nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo di oltre il 30%. Al momento, ha un valore di 120 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 39,05.

