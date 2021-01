HB Fuller Co. (NYSE: FUL) ha pubblicato lunedì il suo rapporto sugli utili per il quarto trimestre fiscale che è stato migliore del previsto, nonostante la pandemia di Coronavirus in corso che finora ha contagiato più di 25 milioni di persone negli Stati Uniti e ha causato oltre 430.000 morti.

L’azienda ha attribuito le sue prestazioni positive alla forte domanda di adesivi ampiamente utilizzati per imballaggi flessibili e

nei veicoli ricreazionali, nella lavorazione del legno e nell’elettronica. Lunedì, in notizie separate dagli Stati Uniti, anche il produttore Kimberly-Clark ha riportato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale.



Lunedì HB Fuller ha guadagnato quasi il 2,5% nel trading esteso. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora quotato a £ 38 per azione. In confronto, era scesa a un minimo di £18,49 per azione nell’ultima settimana di marzo 2020, quando la crisi del COVID-19 ha causato il caos sui mercati dei capitali globali.

Risultati finanziari di HB Fuller nel Q3 vs. stime degli analisti

L’azienda con sede a Saint Paul che produce adesivi, sigillanti e una gamma di prodotti chimici speciali ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di £29,69 milioni, che si traduce in 56,31 pence per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, il suo utile netto è stato limitato a £23,55 milioni o 44,61 pence per azione.

Su base rettificata, l’azienda americana di produzione di adesivi ha guadagnato 78 pence per azione nell’ultimo trimestre. In termini di ricavi netti, HB Fuller ha registrato £568,62 milioni nel Q4 rispetto alla cifra di £540,47 milioni di un anno fa.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato netto inferiore di £537,91 milioni nel quarto trimestre. La loro stima per l’utile per azione era di 62,89 pence per azione. In un annuncio la scorsa settimana, HB Fuller ha dichiarato 12 pence per azione di dividendo trimestrale in contanti.

HB Fuller riporta £2,04 miliardi di ricavi per l’intero anno

Per l’intero anno finanziario, la società quotata al NYSE ha registrato £2,04 miliardi di entrate e £90,46 milioni di profitto che si traducono in £1,73 per azione. All’inizio di gennaio, HB Fuller ha presentato adesivi resistenti al freddo per la consegna del vaccino COVID-19.

L’anno scorso HB Filler si è comportato solo leggermente ottimista in borsa con un guadagno annuo di poco inferiore al 3%. Al momento, il produttore di sigillanti, adesivi e prodotti chimici speciali ha una capitalizzazione di mercato di £1,92 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 23,05.

