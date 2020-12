L’utile netto di HD Supply Holdings sale a £1,24 miliardi nel Q3.

Il distributore industriale ha registrato una crescita dello 0,3% anno su anno nelle vendite del Q3.

L’azienda con sede ad Atlanta ha generato £165,22 milioni di vendite a novembre.

HD Supply Holdings Inc. (NASDAQ: HDS) ha dichiarato venerdì che i suoi profitti

Advertisements

nel terzo trimestre fiscale hanno soddisfatto le aspettative, ma le vendite sono state inferiori alle attese. La società americana ha stretto un accordo con Home Depot il mese scorso che la vedrà acquisita dal rivenditore di articoli per la casa per 5,95 miliardi di sterline.

A 41,55 sterline per azione, HD Supply Holdings Inc. è attualmente in rialzo di poco meno del 40% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di 17,27 sterline per azione a marzo a causa delle interruzioni del COVID-19. La comprensione dell’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Risultati finanziari del Q3 di HD Supply rispetto alle stime degli analisti

HD Supply ha detto che il relativo reddito netto nel trimestre che si è concluso il 1 novembre si è attestato a 1,24 miliardi di sterline che si traduce in 7,49 sterline per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, il suo utile netto è stato limitato a 97,94 milioni di sterline o 59,54 penny per azione.

La società con sede ad Atlanta ha attribuito il forte aumento del suo reddito netto alla sua attività di costruzione e industriale che ha scaricato nell’ultimo trimestre. Adeguato per gli articoli una tantum, HD Supply ha guadagnato 34,98 penny per azione rispetto alla cifra di 34,23 penny di un anno fa.

Il distributore industriale ha registrato una crescita dello 0,3% anno su anno nelle vendite del terzo trimestre venerdì a 615,85 milioni di sterline. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato 622,40 milioni di sterline di vendite nel terzo trimestre. La loro stima per l’utile per azione era di 34,98 penny.

HD Supply ha affermato di aver generato 165,22 milioni di sterline di vendite a novembre, con un aumento medio giornaliero di circa il 2,9% rispetto allo scorso anno. Nel trimestre precedente, HD Supply aveva registrato un calo delle vendite del 4,4%, come da rapporto pubblicato a settembre.

I commenti del CEO, Joe DeAngelo

L’amministratore delegato, Joe DeAngelo, ha commentato la relazione finanziaria venerdì e ha dichiarato:

“Sono molto orgoglioso del team, perché la sua esecuzione mirata ha continuato a fornire risultati migliori, nonostante i mercati finali turbolenti e il cambiamento organizzativo. È una testimonianza della loro dedizione ai nostri clienti e del loro impegno per la sicurezza offrendo un servizio di prima classe”.

L’anno scorso HD Supply ha registrato un andamento leggermente ottimista sul mercato azionario con un guadagno annuo di poco inferiore al 10%. Al momento l’azienda è quotata a 6,46 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 21,98.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram