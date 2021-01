In un annuncio di lunedì, Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA) ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre fiscale è stato migliore rispetto allo scorso anno, ma più debole di quanto previsto dagli esperti. L’azienda olandese ha ribadito lunedì la sua guidance per l’intero anno.

Lunedì, Philips è salita di circa l’1,5% nel trading pre-mercato e ha guadagnato un altro 1,25% all’apertura del mercato. Compresa l’azione

dei prezzi, il titolo è ora quotato a £41,60 per azione. In confronto, era crollato fino a £26,26 per azione nel marzo 2020, quando la crisi del COVID-19 ha devastato le aziende di tutto il mondo. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se vuoi investire nel mercato azionario.



Philips riporta £5,33 miliardi di vendite trimestrali

Philips ha dichiarato lunedì che il suo utile netto è stato di £535,61 milioni nel quarto trimestre. In confronto, il suo utile netto è stato limitato a £493,86 milioni nello stesso trimestre dell’anno scorso. Gli analisti, d’altra parte, avevano previsto un utile netto ancora più alto pari a £564,92 milioni per Philip nel Q4.

Nel trimestre precedente (Q3), Philips aveva registrato un utile netto di £307 milioni secondo il rapporto pubblicato in ottobre.

In termini di vendite trimestrali, il conglomerato multinazionale ha registrato £5,33 miliardi nell’ultimo trimestre rispetto alla cifra di un anno fa di £5,29 miliardi. Gli esperti si aspettavano che Philips registrasse vendite trimestrali inferiori pari a £5,25 miliardi. La società con sede ad Amsterdam ha anche affermato lunedì che le sue vendite comparabili hanno visto una crescita annualizzata del 7%, in aumento rispetto alle stime di consenso nel Q4.

Philips dichiara 75,50 pence di dividendo per azione

Altri dati importanti nell’aggiornamento trimestrale di Philips di lunedì includono il margine EBITA (utili prima di interessi, tasse, ammortamenti) che si è attestato al 19% rispetto a un inferiore 17,9% dello scorso anno. Per l’anno fiscale 2021, la società olandese prevede che vendite comparabili registreranno una crescita inferiore al 5% su base annua.

Philips prevede un miglioramento fino a 80 punti base del suo margine EBITA rettificato quest’anno. Il consiglio di amministrazione della società ha dichiarato lunedì 75,50 pence di dividendo per azione. Philips sta attualmente esplorando le opzioni per cedere la sua unità di elettrodomestici, una mossa che probabilmente varrà un minimo di £2,66 miliardi.

L’anno scorso Philips NV ha chiuso quasi in pari in borsa nel mercato azionario. Al momento, la multinazionale olandese ha una capitalizzazione di mercato di £38 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 37,80.

