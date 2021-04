Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA) ha dichiarato lunedì che il suo utile netto ha registrato un leggero aumento nel primo trimestre, nonostante un accantonamento di 217,36 milioni di sterline a causa di un problema di qualità riscontrato in un componente utilizzato in alcuni dei suoi prodotti per la cura del sonno e delle vie respiratorie.

Lunedì, le azioni Philips sono scese di oltre lo 0,5% nel trading pre-mercato e hanno perso un altro 2% all’apertura del mercato. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora scambiato a £42,43 per azione. In confronto, Philips NV aveva iniziato l’anno 2021 a un prezzo per azione inferiore pari a £39,71. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

Philips alza la sua guidance per l’intero anno



Nonostante il successo dei suoi conti, lunedì Philips ha aumentato le sue previsioni per l’intero anno. Ora prevede che le sue vendite comparabili aumenteranno fino al 5% nel 2021. Il suo margine EBITDA rettificato, ha aggiunto, è probabile che salterà da sessanta a ottanta punti base quest’anno.

Il conglomerato multinazionale olandese ha riportato £33.91milioni di sterline per utile netto agli azionisti nel trimestre che si è concluso il 31 marzo. Nello stesso periodo dello scorso anno, il suo utile netto è stato limitato a 33,04 milioni di sterline, cifra leggermente inferiore. Nel trimestre precedente (Q4), Philips NV aveva registrato un utile netto di 535,61 milioni di sterline, secondo il rapporto pubblicato nell’ultima settimana di gennaio.

Le vendite trimestrali di Philips sono state pari a 3,33 miliardi di sterline rispetto alla cifra di 3,21 miliardi di sterline di un anno fa. Gli analisti, d’altra parte, avevano previsto 3,23 miliardi di sterline di vendite per l’azienda di tecnologia sanitaria nell’ultimo trimestre. Le vendite comparabili, ha affermato Philips, sono aumentate del 9%, superando le stime di consenso del 6,3%.

Philips riporta £314,74 milioni di EBITA rettificato

Su base rettificata, l’azienda con sede ad Amsterdam ha riportato utili prima di interessi, tasse e ammortamenti (EBITA) di 314,74 milioni di sterline, un aumento rispetto ai 180,84 milioni di sterline dello scorso anno. Gli esperti, per il Q1, avevano previsto una riduzione dell’EBITA rettificato di 283,44 milioni di sterline per Philips.

In notizie separate dall’Europa, il produttore multinazionale britannico Rolls-Royce Holdings ha dichiarato lunedì di essere in trattative costruttive con la Spagna sulla vendita della sua unità ITP Aero.

Philips NV ha chiuso quasi invariato in borsa nel 2020. Al momento, la società fondata nel 1891 ha un valore di 38,73 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 37,44.