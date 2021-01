Economia L’utile netto di VF Corp scende a £253,61 milioni nel Q3

VF Corp. (NYSE: VFC) ha dichiarato mercoledì che le sue entrate nel terzo trimestre fiscale sono state più deboli del previsto. La società, tuttavia, ha guadagnato di più nel terzo trimestre di quanto previsto dagli analisti. Mercoledì, le azioni della società sono scese dell’1,5% nel trading pre-mercato e hanno perso un altro 3,5% all’apertura del mercato. Advertisements

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?

Advertisements

I risultati finanziari del Q3 di VF Corp rispetto alle stime degli analisti

VF Corp. ha affermato che il suo utile netto nel terzo trimestre è stato di 253,61 milioni di sterline, il che si traduce in 64,28 penny per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, aveva registrato un aumento di 339,66 milioni di sterline di utile netto o 85 penny per azione.

Su base rettificata, l’azienda di abbigliamento e calzature ha guadagnato 67,93 penny per azione nel terzo trimestre. In termini di entrate, VF Corp ha registrato 2,17 miliardi di sterline rispetto a 2,31 miliardi di sterline di un anno fa. Nel trimestre precedente, la società statunitense aveva registrato un utile netto di 198,78 milioni di sterline.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un aumento di 2,19 miliardi di sterline di entrate nel terzo trimestre. La loro stima per l’utile per azione era limitata a 65,47 penny per azione leggermente inferiore.

VF Corp ha affermato che il suo marchio Vans ha registrato un calo annualizzato del 6% nelle vendite del terzo trimestre. Il suo settore outdoor ha registrato un calo del 5% anno su anno, ma le vendite di The North Face sono rimaste stabili rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Il marchio Dickies, secondo la società con sede a Denver, ha notato un aumento del 9% delle vendite contribuendo a una crescita dell’8% delle vendite del segmento di lavoro nel suo complesso nel terzo trimestre. VF Corp ha anche dichiarato mercoledì che la maggior parte dei suoi negozi in tutto il mondo sono ora aperti al pubblico.

Mercoledì, in notizie separate dagli Stati Uniti, Blackstone Group ha anche pubblicato il suo rapporto sugli utili per il quarto trimestre fiscale.

Guida di VF Corp per l’intero esercizio finanziario

Per l’intero anno finanziario, l’azienda americana mondiale prevede ora che i suoi ricavi scenderanno tra 6,65 miliardi di sterline e 6,72 miliardi di sterline. Nella sua precedente guida, VF Corp aveva previsto un fatturato annuo di almeno 6,57 miliardi di sterline.

Per gli utili per azione rettificati, la società quotata al NYSE prevede 95 penny quest’anno contro il FactSet Consensus di 98 penny per azione. Gli analisti chiedono 6,72 miliardi di sterline di entrate per l’intero anno.

Lo scorso anno VF Corp ha registrato un andamento piuttosto negativo sul mercato azionario, con un calo annuo di poco inferiore al 15%. Al momento ha una capitalizzazione di mercato di 23,35 miliardi di sterline.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram