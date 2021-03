(ANSA) – MILANO, 22 MAR – Maire Tecnimont, attraverso le sue

controllate NextChem, Stamicarbon e Met Development, ha firmato

oggi un protocollo di Intesa con Adani Enterprises Ltd, per

progetti finalizzati a industrializzare la chimica verde e

l’economia circolare in India. I progetti saranno focalizzati

sulla realizzazione di prodotti chimici, ammoniaca e idrogeno da

fonti rinnovabili.

Secondo l’accordo, Adani Enterprises Ltd e le controllate

del Gruppo

Maire Tecnimont esploreranno insieme opportunitàintegrate per la valorizzazione delle fonti rinnovabiliutilizzando le tecnologie di NextChem e Stamicarbon per laproduzione di prodotti chimici, ammoniaca e idrogeno verde perla catena del valore dell’industria chimica.“L’India, la nostra seconda casa, svolge un ruolo sempre piùstrategico nella roadmap della green acceleration che il GruppoMaire Tecnimont sta implementando”, afferma PierrobertoFolgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont edi NextChem.“Il Gruppo Adani è tra i pionieri della transizioneenergetica in India, e l’idrogeno verde è un’estensione naturaledel nostro portafoglio di iniziative nelle energie rinnovabili,tra i più importanti a livello globale. L’espansionedell’economia dell’idrogeno verde richiederà molteplici filonidi sviluppo, tra cui l’ammoniaca verde e altri prodotti chimiciverdi”, sostiene Jayant Parimal, Chairman Advisor del gruppoAdani. (ANSA).

Fonte Ansa.it

