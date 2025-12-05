Le piccole e medie imprese come presidio di occupazione e coesione sociale. Sergio Mattarella, in un messaggio all’assemblea della Cna, invita a rimuovere “le criticità” che ancora ostacolano lo sviluppo di tante attività artigianali. Il presidente di Cna, Dario Costantini, lamenta i costi elevati di “energia e burocrazia, che- dice- penalizzano la crescita”. Non solo. Alla presenza di ministri e leader politici, Costantini parla di “emergenza” occupazionale e lancia un Un’impresa su tre non trova dipendenti. Dobbiamo spiegare ai giovani- osserva- quanto è bello il nostro mondo”. In un video messaggio, Giorgia Meloni rivendica l’azione del governo contro “quell’odioso fenomeno delle attività ‘apri e chiudi’ che eludono il fisco. Ne sono state chiuse 15 mila”, sottolinea la premier.

Per Costantini “è sempre più difficile per le imprese trovare lavoratori. È una vera emergenza: da Nord a Sud. Nel 2021 soltanto il 13% delle aziende trovava profili idonei alle proprie necessità. Quest’anno la percentuale scende all’11%, di contro il 33% non riesce a trovare alcun candidato. Nei prossimi cinque anni le piccole imprese avranno bisogno di 750 mila lavoratori l’inverno demografico non è una prospettiva ma una realtà”.

Mattarella sottolinea come “il sostegno delle istituzioni per un’autorevole presenza in ambito europeo e globale, per promuovere la formazione e favorire l’accesso alle risorse, e’ elemento essenziale per l’incremento della produttivita’ delle piccole e medie imprese e dell’intera economia nazionale”. Mentre il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto ricorda che “le piccole e medie imprese che sono l’ossatura della nostra economia”.

Costantini chiede al governo di accelerare sulla “riforma della legge quadro sull’artigianato. È un nostro grande obiettivo- dice- che può diventare realtà nei prossimi mesi”. Meloni promette impegno per una riforma, concorda, “fondamentale per liberare il potenziale del comparto”. E assicura sostegno, come chiesto da Cna, anche per tagliare i costi delle bollette energetiche e della burocrazia.