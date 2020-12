“Noi avvertiamo che nel Paese c’è insofferenza, che cresce la voglia di cambiamento, si avverte la necessità di nuovi investimenti, di una politica economica nuova, keynesiana, mentre a Palazzo Chigi di keynesiano mi pare che ci sia solo la moltiplicazione delle poltrone e non degli investimenti. Nella manovra, che noi abbiamo chiesto di modificare sostenendo diversi emendamenti, non c’è nulla per il lavoro, per i giovani, non c’è

una prospettiva di Paese. Siamo ancora alle chiacchiere e tutto questo è insostenibile”. A dirlo, riporta una nota, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri all’esecutivo regionale Calabria.

Fonte Ansa.it

