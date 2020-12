Braccio di ferro nella maggioranza sulla proroga del superbonus al 110% oltre dicembre 2021. Tutte le forze la vogliono, ma lo scontro è sulla durata. Il M5s lancia un ultimatum perché il termine sia portato a fine 2023, il Pd sarebbe disponibile a fermarsi intanto al 2022, magari lavorando per inserire una ulteriore proroga in un prossimo provvedimento. Problema economico: ogni anno in più di proroga costerebbe fra

i 7,5 e i 9,5 miliardi di euro. Domani discussione, martedì voto di fiducia: potrebbe essere questo il timing dell’approvazione del decreto Ristori, che approda domani pomeriggio in Aula al Senato, in prima lettura.

