(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Fare in fretta, puntando sulla

condivisione delle proposte di modifica da approvare anche con

le opposizioni, e riuscire a dare l’ok definitivo alla manovra

entro Natale. Maggioranza e governo tenteranno nei prossimi

giorni di mantenere la tabella di marcia che prevede di chiudere

l’esame in commissione Bilancio alla Camera mercoledì 16 e

portare il testo in Aula a Montecitorio il 18

per approvarlo nelprimo ramo del Parlamento entro il 20. In questo modo lunedì 21la manovra approderebbe in Senato dove tre giorni dovrebberoessere sufficienti per l’esame a quel punto blindato della leggedi Bilancio. Qualora invece si dovessero allungare i tempi allaCamera, l’alternativa resta quella di dare il via liberadefinitivo al provvedimento tra Natale e Capodanno. (ANSA).

Fonte Ansa.it

