(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Sale da 10mila a 16mila euro il tetto

per il bonus mobili. Lo prevede un emendamento alla manovra

approvato in commissione Bilancio alla Camera. La detrazione

resta pari al 50 per cento delle spese documentate per

l’acquisto di mobili in occasioni di ristrutturazioni. (ANSA).



