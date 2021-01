(ANSA) – TRIESTE, 21 GEN – L’istituzione di un Ministero del

Mare, che sia al fianco del Cluster Marittimo italiano, il quale

riveste un ruolo fondamentale per il rilancio dell’economia

nazionale. E’ la richiesta fatta dal Presidente del Propeller

Club, Umberto Masucci, che sottolinea gli 8.000 chilometri di

costa al centro del Mediterraneo a fronte dei 14mila di un Paese

immenso come la Cina.

Se questa

è “l’importanza del Mare nel nostro Paese, non puònon esserci un dicastero dedicato adun settore così vitale”, spiega Masucci, convinto che in questomomento “storico così complesso”, l’Italia possa “ricoprire unruolo di guida e di riferimento per l’Unione Europeavalorizzando le conoscenze e facendo del Mediterraneo un centroper rilanciare trasporto, turismo, risorse sottomarine, pesca,industria, gestione integrata delle coste e degli spazimarittimi”.Segnalando gli esempi di Grecia, Cipro, Francia e Spagna chehanno un ministero del Mare o qualcosa che gli assomiglia,Masucci sostiene che alla “portualità italiana serve una visioned’insieme dove le interconnessioni tra Porti, reti stradali eferroviarie, supportate da un adeguato sistema di logisticaintegrata ed innovativa, rivestanoun ruolo determinante, anche attraverso lo sviluppo dellacosiddetta ‘smart logistic'”. E in questo senso rivolge unappello anche “a tutte le Associazioni del Cluster perché siuniscano nella richiesta”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

