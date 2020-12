Marvell Technology segnala una perdita di £17,02 milioni nel Q3 fiscale.

L’azienda di semiconduttori afferma che le sue entrate nel Q3 sono state pari a £557,59 milioni.

Marvell prevede fino a £612,74 milioni di entrate nel Q4 fiscale.

Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ: MRVL) ha comunicato nella giornata di ieri i suoi risultati finanziari

per il terzo trimestre fiscale, in linea con quanto previsto dagli analisti.

Ieri, le azioni della società sono crollate di circa il 4% nell’extended trading. Compresa l’azione sui prezzi, Marvell Technology Group Ltd. è ora quotata a un prezzo per azione di £32,26 rispetto ai £12,82 per azione toccati a marzo a causa delle interruzioni del COVID-19. Il titolo aveva iniziato l’anno a £20,35 per azione. Per ulteriori informazioni su come scegliere le azioni vincenti, clicca qui.

Risultati finanziari di Marvell del Q3 vs. stime degli analisti

Marvell ha affermato che la sua perdita nel terzo trimestre è stata di £17,02 milioni, il che si traduce in 2,23 pence per azione. In confronto, l’anno scorso aveva registrato una perdita molto più ampia di £61,33 milioni nello stesso trimestre, pari a 17,84 pence per azione.

Su base rettificata, la società di semiconduttori ha guadagnato 18,58 pence per azione nell’ultimo trimestre. In notizie separate dagli Stati Uniti, anche la società di vendita al dettaglio americana, Kroger Co., ha pubblicato ieri il suo aggiornamento finanziario trimestrale.

In termini di entrate, Marvell ha registrato £557,59 milioni nel terzo trimestre rispetto alla cifra di £492,40 milioni di un anno fa. Nel trimestre precedente (Q2), la società quotata al Nasdaq aveva registrato entrate per £540,42 milioni, secondo il rapporto pubblicato a fine agosto.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che l’azienda avrebbe registrato un fatturato di £558,26 milioni nel Q3. La loro stima per l’utile per azione nel terzo trimestre era di 18,58 pence.

Le indicazioni di Marvell per il Q4 fiscale

Per il quarto trimestre fiscale, la società delle Bermuda prevede ora che i suoi utili per azione rettificati scendano nell’intervallo da 18,58 a 24,53 pence. Marvel si aspetta che i suoi ricavi nel quarto trimestre siano compresi tra £554,39 e £612,74 milioni. Gli analisti, d’altra parte, chiedono 21,56 pence di utili per azione rettificati su £585,46 milioni di entrate.

Il CEO Matt Murphy ha commentato il rapporto sugli utili giovedì e ha detto:

“Le forti richieste di prodotti 5G e Cloud stanno alimentando il nostro continuo successo in questi mercati in crescita strategica. Il nostro team sta lavorando per mitigare l’impatto dei vincoli di offerta a livello di settore che attualmente stanno limitando la nostra capacità di soddisfare pienamente l’aumento della domanda”.

Lo scorso anno Marvell Technology si è comportata in modo ampiamente ottimista nel mercato azionario con un guadagno annuo vicino al 70%. Al momento, ha un valore di £22,68 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 22,85.

