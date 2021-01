(ANSA) – TRIESTE, 19 GEN – Istituzioni credibili e stimoli a

novità e sviluppo. Sono i due punti che, secondo l’ambasciatore

e presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, potrebbero

innescare una crescita dell’Italia.

Intervenendo a un web talk organizzato da Task Force Italia

sul tema di una rinnovata collaborazione pubblico-privato in una

visione strategica del Paese, Massolo si è soffermato

sull’esigenza di dotare il Paese di istituzioni

credibili, chesono quelle che “sanno decidere tempestivamente e sannoassumersi le responsabilità”. Istituzioni che potrebbero “forsestimolare il risparmio, che è una risorsa latente dell’Italia”,ha spiegato Massolo. Secondo il quale “se si rafforza ilrapporto di fiducia tra governati e governanti, allora lo Statopuò compensare quando occorre e per periodi limitati”. Oggi c’èun diffuso “difetto, la poca disponibilità a rischiare inproprio, ma è un difetto anche perpetuare comportamenti,missioni che non sono propri. Rischiare in proprio significatrovare questo passo”.Per quanto riguarda il secondo punto, Massolo ha sottolineatosi assiste “spesso a forme di intervento dello Stato che miranoa perpetuare un declino più che a stimolare le novità e losviluppo”. Pur riconoscendo che si tratta di “una modalitàcomprensibile, i fatti si incaricheranno presto di dimostrareche non è però una modalità vincente”. Dunque, “bisogna passaredalla assistenza al declino allo stimolo dei settoripromettenti, come la tecnologia, la formazione, la modifica delsistema degli ammortizzatori sociali”. Questi ultimi, inparticolare, tendono “alla conservazione di posti di lavoro chespesso sono destinati comunque prima o poi a perire. Non vannodifesi i posti ma i lavoratori”, ha concluso Massolo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

