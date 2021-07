Le azioni di Metech 3D Ltd (NASDAQ: MITC) sono aumentate del 3% martedì dopo che la società con sede in Israele ha dichiarato che dedicherà le sue risorse di ricerca e sviluppo alla produzione di massa di carne di maiale coltivata. La cosa notevole del guadagno del titolo martedì è che segna una mossa nella direzione opposta del Dow Jones che è sceso di 400 punti mentre anche altri indici erano in rosso.

Metech produce tecnologie per la produzione di prodotti a base di carne coltivata. La tecnologia di bioprinting 3D dell’azienda è stata finora limitata alle linee cellulari di pollo e manzo, ma l’azienda si sta muovendo per espandere il suo mercato totale indirizzabile attraverso il mercato alternativo della carne di maiale. Infatti, il consumo mondiale di carne di maiale come fonte di proteine supera di gran lunga quello di pollo e manzo.



Martedì, in un comunicato stampa, la società ha annunciato l’inizio di attività di ricerca e sviluppo di suini coltivati. MeaTech si concentrerà su linee cellulari e tecnologie con l’obiettivo della produzione di massa di suini coltivati.

Secondo Metech, il suo obiettivo iniziale è quello di sviluppare linee cellulari suine stabili. In caso di successo, sarà quindi in grado di aumentare la produzione. Commentando la notizia, l’amministratore delegato, Sharon Fima, ha dichiarato martedì:

Il nostro obiettivo è guidare l’imminente rivoluzione agricola rendendo la carne di domani sicura, abbondante e sostenibile. MeaTech sta sviluppando un’ampia gamma di tecnologie per la carne coltivata, sviluppando potenziali alternative all’allevamento industriale convenzionale di manzo, pollo e ora maiale. Riteniamo che l’offerta di ulteriori linee di prodotti a base di carne coltivata possa ampliare i nostri mercati di riferimento, generando un potenziale di guadagno aggiuntivo. Il nostro obiettivo è essere simili in tutto e per tutto alla carne di maiale allevata da bestiame, offrendo al contempo un metodo di produzione significativamente più sostenibile e senza macellazione.

Le tecnologie della carne coltivate possono aumentare la varietà di prodotti per i consumatori. Allo stesso tempo, questi contribuiscono a semplificare la filiera ea massimizzare anche la produzione di carne.

La notizia è arrivata poco dopo che Metech ha stabilito il suo impianto pilota in Belgio per utilizzare la tecnologia delle cellule staminali di Peace of Meat (filiale) per produrre grasso di pollo coltivato.