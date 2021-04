(ANSA) – MILANO, 28 APR – Si rafforza l’ottima seduta di

Mediaset in Piazza Affari con una raffica di report postitivi

degli analisti finanziari dopo i conti 2020, le stime sulla

raccolta pubblicitaria della prima parte dell’anno e l’avvio di

una strada più conciliante con Vivendi: il titolo del Biscione

ha raggiunto rialzi dell’8% a 2,6 euro, non lontano dai massimi

recenti toccati a metà marzo a quota 2,7.

Molto forti gli scambi, pari in chiusura di giornata a quasi 6

milioni di azioni passate di mano, contro i 2,3 milioni della

vigilia e le 640mila di lunedì. In genere tutti gli analisti

stanno alzando il prezzo obiettivo del titolo Mediaset e pochi

ne stanno toccando il giudizio. In particolare, Morgan Stanley

ha migliorato il target price da 2,4 a 3 euro, Banca Akros lo ha

alzato da 2,1 a 2,7 euro, Mediobanca è stata più cauta con un

aumento da 2,19 a 2,38.

Gli analisti di piazzetta Cuccia in particolare dicono che il

Biscione ha pubblicato “numeri solidi e ha fornito una visione

rassicurante per il 2021, poiché le prospettive pubblicitarie

rimangono favorevoli. Riteniamo che la mossa coraggiosa sia

stata sul lato della governance, con la decisione di adottare

una posizione più proattiva nei confronti degli azionisti” con

lo spostamento della sede legale in Olanda e con la convocazione

delle assemblee straordinarie dove si potranno verificare le

intenzioni di Vivendi. “Un accordo con il gruppo francese

potrebbe facilitare e accelerare il processo di consolidamento”,

conclude Mediobanca securities.

Ubs ha migliorato il prezzo obiettivo a 2,6 euro da 2,25,

premiando stime sulla pubblicità migliori delle stime e un

debito netto in calo, lasciando come fa Equita comunque un

giudizio ‘neutral’ sul titolo. JPMorgan, infine, ha alzato il

rating sull’azione da ‘neutral’ a ‘overweight’ e il target price

da 2,4 a 3 euro, premiando non solo le stime sulla pubblicità ma

anche il contenimento dei costi del gruppo. (ANSA).



