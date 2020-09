(ANSA) – MILANO, 09 SET – Nei primi sei mesi dell’anno

Mediaset ha registrato ricavi per 1.166 milioni rispetto ai

1.482 dello stesso periodo 2019, con una perdita di 18,9 milioni

contro i 102 milioni di risultato positivo precedenti.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno è sceso a 1.197

milioni rispetto ai 1.348 milioni di inizio anno. In

luglio-agosto l’andamento dei ricavi pubblicitari “ha proseguito

il trend di miglioramento, riflettendo la progressiva

normalizzazione del mercato” e in settembre in Italia “le prime

evidenze sono positive”.

Nel primo semestre i costi operativi complessivi (costi del

personale, altri costi operativi, ammortamenti e svalutazioni)

scendono a 1.134 milioni rispetto ai 1.290 milioni del primo

semestre 2019 (-12,1%) mentre il risultato netto consolidato del

periodo comparativo è stato riesposto per recepire l’impatto di

competenza sul risultato partecipazioni derivante

dall’allocazione dell’avviamento generato dall’Opa su EI Towers

lanciata nel 2018. La generazione di cassa caratteristica (free

cash flow) del gruppo Mediaset è cresciuta a 212 milioni

rispetto ai 189 milioni dei primi sei mesi 2019 e nel periodo

sono stati sostenuti investimenti per 72,9 milioni connessi

all’incremento della partecipazione in ProsiebenSat.1.

“Qualora nelle prossime settimane le condizioni dell’emergenza

sanitaria non richiedessero ulteriori misure restrittive e si

verificasse l’atteso consolidamento della situazione economica

generale, i risultati economici del gruppo nel secondo semestre

dovrebbero gradualmente migliorare rispetto a quelli dei primi

sei mesi dell’esercizio”, conclude il Biscione. (ANSA).



