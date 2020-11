(ANSA) – MILANO, 18 NOV – Ancora acquisti in Piazza Affari su

Mediaset, che ha corretto i massimi dal crollo generalizzato dei

listini azionari in primavera per l’emergenza Covid: il titolo

del Biscione ha chiuso in rialzo del 3,2% a 2,034 euro, quindi

superando la soglia psicologica dei 2 euro che alla vigilia

aveva solo toccato in corso di seduta.

Gli operatori vedono un generale rialzo

dei titoli dei mediain Europa e un ritorno dell’attenzione anche politica suMediaset, con gli altri titoli potenzialmente coinvolti nelbraccio di ferro con Vivendi di fatto calmi: il gruppo franceseha registrato un aumento finale dello 0,9%, Mediaset Espana hachiuso piatto, mentre la tedesca Prosieben, della quale ilBiscione è ampiamente il primo azionista, ha registrato un calofinale dello 0,5%. (ANSA).

Fonte Ansa.it

