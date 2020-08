Si avvicina il tempo della risposta della Bce alla richiesta di Delfin di poter salire fino al 20% di Mediobanca. La finanziaria che fa capo al patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, oggi alla soglia del 10%, ha chiesto il via libera alla Vigilanza Unica Europea tramite Bankitalia alla fine dello scorso mese di maggio. Per rispondere la Bce aveva 90 giorni di tempo. In caso di semaforo verde da Francoforte, per Mediobanca sarenne la prima volta che un singolo socio supera la soglia del 10%.



Fonte Ansa.it

