(ANSA) – MILANO, 27 OTT – Mediobanca ha chiuso il primo

trimestre dell’esercizio 2021/22 con un utile netto di 262

milioni di euro, in crescita del 31% rispetto ai 200 milioni

dello stesso periodo dello scorso anno e superiore ai 225

milioni attesi dal consensus degli analisti. I ricavi si sono

attestati a a 706 milioni di euro, in crescita del 13%, a fronte

di un consensus di 665 milioni. Mediobanca parla di “brillante

avvio dell’esercizio”, con commissioni record per la prima volta

sopra quota 200 milioni e margine di interesse in ripresa,

grazie a “una crescita vivace e sostenibile di tutte le

divisioni”. In Borsa il titolo sale dell’1,2% a 10,55 euro. In

ripresa anche il contributo di Generali con la divisione di

Principal Investing che ha visto l’utile crescere dell’87,4% a

97 milioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it