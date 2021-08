Zymergen Inc (NASDAQ: ZY) ha aperto mercoledì in ribasso di circa il 70% nel mercato azionario dopo che la società ha dichiarato di non aspettarsi entrate da prodotti quest’anno e entrate da prodotti immateriali nel 2022. Il crollo ha ridotto la capitalizzazione di mercato della società di biofabbricazione da oltre 3 miliardi di dollari quando è diventata pubblica ad aprile a meno di 1 miliardo di dollari questa mattina.

L’unico prodotto di Zymergen si imbatte in problemi tecnici

Zymergen ha lanciato il suo unico prodotto, Hyaline, nel 2020. L’idea era quella di offrire un prodotto alternativo economico ed ecosostenibile alle aziende di elettronica che può essere utilizzato nei touch screen.

Molti dei suoi potenziali clienti, tuttavia, si sono imbattuti in “problemi tecnici nell’implementazione di Hyaline nei loro processi di produzione”, ha affermato Zymergen in un comunicato stampa martedì. Sebbene la società sia ancora fiduciosa che non ci siano “problemi tecnici intrinseci con Hyaline”, lo sviluppo danneggerà comunque la sua spinta commerciale.

Inizialmente, Zymergen si aspettava che Hyaline avrebbe iniziato a generare entrate nella seconda metà del 2021. Finora, le sue entrate provengono solo da accordi di servizio di ricerca e sviluppo (R&S).

Il cofondatore e CEO Josh Hoffman si è dimesso

Nel suo annuncio di martedì, Zymergen ha anche affermato che il suo co-fondatore e CEO, Josh Hoffman, ha lasciato il ruolo, con effetto immediato. Ha nominato Jay Flatley, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO di Illumina, come nuovo amministratore delegato ad interim della società.

“Siamo delusi da questi sviluppi e il consiglio di amministrazione e il team di gestione sono concentrati sulla risoluzione dei problemi sottostanti per garantire che Zymergen avanzi come un’azienda più forte con un piano operativo avvincente. Siamo fiduciosi nelle opportunità e nelle prospettive di Zymergen, anche se ci vorrà più tempo del previsto per raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato Flatley nel comunicato stampa.

Zymergen aveva debuttato sul Nasdaq a 31 dollari per azione ad aprile. Al suo apice, il titolo era stato scambiato a più di 50 dollari per azione contro 8,0 dollari per azione al momento della stesura di questo articolo.