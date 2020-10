(ANSA) – SESTO AL REGHENA, 07 OTT – Bisogna far ricorso per

accedere ai fondi del Mes, “senza se e senza ma. Basta

speculazioni elettorali”. Lo ha detto il segretario generale

aggiungo della Cisl Luigi Sbarra intervenendo al convegno “Evoluzioni, cambiare per il futuro” organizzato dalla stessa

Cisl.

Sbarra ha sottolineato che i “37 miliardi del Mes serviranno a

coprire i tagli di analogo importo nella sanità operati dai

governi degli ultimi 15 anni”, enumerando poi le varie

opportunità messe a disposizione dall’Ue: “la straordinaria

opportunità dei 209 milioni del Recovery Fund, i 28 miliardi del

fondo Sure e il nuovo ciclo di programmazione 21-27 dei fondi

comunitari che sta per partire; e infine il New Green Deal che

prevede tante risorse”. Sbarra ha indicato che “la Cisl vuole

essere in partita dialogando con il Governo evitando la

frammentazione delle risorse”. E’ indispensabile dunque, in

questo senso, “che tutti remino nella stessa direzione”, in un

momento così difficile. Non fosse altro che per quei 4 miliardi

di ore di Cig che matureranno fino a fine 2020. (ANSA).



Fonte Ansa.it

