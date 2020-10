(ANSA) – ROMA, 21 OTT – “Dico le stesse cose da maggio: sono

favorevole al Mes anche perché l’ho negoziato io e so bene che

non presenta nessun tipo di condizionalità. Spiego un fatto

tecnico che il presidente del Consiglio ha spiegato, che il

beneficio per l’Italia dell’utilizzo del Mes non sono 37

miliardi aggiuntivi ma sono i risparmi di interessi, 300 milioni

all’anno. Ovviamente anche 300 milioni per un ministro

dell’Economia sono una cifra significativa, quindi io sono

favorevole all’utilizzo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia,

Roberto Gualtieri, a Radio24. (ANSA).



Fonte Ansa.it

