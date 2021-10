Le azioni di Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) sono aumentate di quasi il 2,0% negli scambi after-hour martedì dopo che il gigante della tecnologia ha dichiarato che i suoi guadagni hanno superato i 20 miliardi di dollari per la prima volta nel primo trimestre.

Jaluria sceglie MSFT come il suo nome preferito per il megacap

Nel “Rapporto di chiusura” della CNBC, Rishi Jaluria di RBC Capital Market ha affermato che Microsoft era il suo nome preferito per i megacap.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.

Un forte battito su tutta la linea. Le aree più importanti; cloud, Azure, dinamiche in accelerazione. Ci sta dicendo che lo spazio dedicato al software è salutare e che siamo agli inizi della trasformazione digitale. Quindi, quei venti a favore secolari continueranno da qui.

Jaluria valuta Microsoft da “comprare” con un obiettivo di prezzo di 360 dollari che rappresenta un rialzo del 15% da dove il titolo ha chiuso martedì. Ha citato l’aumento della redditività e l’”isolamento” dai vincoli della catena di approvvigionamento, le modifiche alla privacy di Apple e i problemi antitrust per la sua posizione rialzista.

Performance finanziaria del Q1

Microsoft ha riportato guadagni di 20,5 miliardi di dollari che si traducono in 2,71 dollari per azione rispetto alla cifra dell’anno scorso di 1,82 dollari per azione. Escludendo 3,3 miliardi di dollari di benefici fiscali non ricorrenti, ha guadagnato 2,27 dollari per azione, secondo il comunicato stampa sugli utili.

La multinazionale americana ha generato entrate per 45,3 miliardi di dollari, un netto aumento rispetto ai 37,15 miliardi di dollari dell’anno scorso. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto 2,08 dollari di guadagni per azione nel primo trimestre su 44 miliardi di dollari di vendite.

I dirigenti Microsoft dovrebbero fornire indicazioni future sulla teleconferenza prevista per le 17:30 ET.

Ricavi dei singoli settori di attività

Secondo Microsoft, ha generato 16,96 miliardi di dollari di vendite da Intelligent Cloud, 13,3 miliardi di dollari dalla sua tradizionale attività di PC e 15,04 miliardi di dollari dalla divisione software cloud.

Le vendite di tutti i settori sono state notevolmente superiori alle stime degli analisti e ai numeri dello scorso anno, nonostante un rallentamento nelle spedizioni di PC. Altre cifre degne di nota includono una crescita del 50% anno su anno in Azure rispetto al 49% previsto.

Il mese scorso, Microsoft ha annunciato un investimento strategico nella startup di data center sanitari Truveta.