Moody’s Corp. (NYSE: MCO) ha dichiarato venerdì che i suoi profitti nel quarto trimestre fiscale sono stati inferiori alle attese. Le sue entrate, tuttavia, hanno superato le previsioni degli esperti nel quarto trimestre. Venerdì la società di valutazione del rischio ha fornito indicazioni ottimistiche per l’intero anno.

Le azioni di Moody’s hanno aperto in rialzo dell’1% venerdì, ma hanno guadagnato circa il 3% nell’ora successiva. Il titolo ha

Risultati finanziari di Moody’s nel Q4 rispetto alle stime degli analisti

ora un prezzo per azione di 202,65 sterline. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.



Moody’s ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di 227,17 milioni di sterline, il che si traduce in 1,20 sterline per azione. L’azienda statunitense aveva registrato un aumento di 259,72 milioni di sterline di utile netto nello stesso trimestre dello scorso anno o 1,36 sterline per azione.

Adeguato per elementi una tantum, l’attività di rating del credito obbligazionario ha guadagnato 1,38 sterline per azione o il 5% in meno rispetto allo scorso anno. Moody’s ha valutato i suoi ricavi nel quarto trimestre a 930 milioni di sterline, il che rappresenta un aumento del 4,6% anno su anno.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato 880 milioni di sterline di entrate nell’ultimo trimestre. La loro stima per l’utile per azione rettificato era di 1,41 sterline per azione. In notizie separate dagli Stati Uniti, Newell Brands ha affermato che le sue entrate sono aumentate del 2,5% nel quarto trimestre fiscale.



Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili di Moody’s

Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili di Moody’s di venerdì includevano una crescita su base annua del 2% dei ricavi MIS a 531,75 milioni di sterline contro 497,38 milioni di sterline. Le entrate di Moody’s Analytics sono state registrate a 401,52 milioni di sterline o l’8% in più rispetto allo scorso anno. FactSet Consensus per i ricavi di questo segmento è stato di 391,03 milioni di sterline.

Per l’anno fiscale 2021, Moody’s prevede ora che i suoi utili per azione rettificati rientreranno nell’intervallo da 7,45 a 7,74 sterline. Gli analisti, d’altra parte, chiedono £ 7,48 di EPS rettificato per l’intero anno. La società con sede a New York prevede circa il 5% di crescita dei ricavi per l’intero anno rispetto al FactSet Consensus di quasi l’1%.

Il rapporto di Moody’s arriva il giorno dopo che la società americana di viaggi online, Expedia Group Inc., ha pubblicato un rapporto sugli utili più debole del previsto per il quarto trimestre fiscale. Lo scorso anno Moody’s ha avuto un andamento abbastanza ottimista in borsa con un guadagno annuo vicino al 20%. Al momento è quotata a 38 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 29,09.

