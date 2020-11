(ANSA) – MILANO, 30 NOV – In Italia “sediamo sopra una

ricchezza impressionante di oltre 10 mila miliardi. Il tema vero

è che in mano a generazioni non giovani”, per cui la sfida è “avvicinare i giovani al mondo del risparmio”. Lo sottolinea

l’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa,

nell’ANSA Incontra dedicato ai giovani nell’ Italia che verrà’ “Ad esempio, noi gestiamo oltre 70 miliardi,

metà dei quali è inmano a persone sopra ai 65 anni e meno del 10% è detenuto dapersone sotto ai 45 anni. Proprio queste persone, che detengonoquesta ricchezza, vivono il senso di incertezza dei loro figli onipoti”, spiega Mossa, evidenziando come l’incertezza e la pauraportino ad un aumento, ma anche ad una allocazione menoefficiente di questi risparmi, che invece “potrebbero essere unodei motori da cui ripartire”. Secondo l’a.d., il tema deigiovani va oltre l’aspetto occupazionale, ma “c’è un tema disostenibilità dell’Italia: non si può parlare di futuro se nonsi dà spazio ai giovani”. Inoltre, “avvicinare i patrimoni dauna generazione all’altra, permette di avere più investimentiper parlare poi di imprenditorialità e futuro – aggiunge Mossa-. Stiamo facendo un grande lavoro per avvicinare questopatrimonio privato all’economia reale e Banca Generali puòessere uno dei motori per avvicinare questi risparmi alleiniziative private e facilitare la rimessa in moto del motoreimprenditoriale caratteristica portante del nostro paese”(ANSA).

Fonte Ansa.it

