(ANSA) – MILANO, OCT 31 – Una ricapitalizzazione da 2-2,5

miliardi di euro a carico dello Stato per appostare in modo

adeguato i rischi legali e far fronte ai costi di

un’integrazione che comporterebbe l’uscita circa 6 mila

dipendenti. Oltre a una dote di attività fiscali differite di

oltre 3 miliardi di euro, da utilizzare per risparmiare sulle

tasse.

Sarebbero queste, secondo alcune fonti, le condizioni

proposte dal Tesoro a Unicredit, che le starebbe valutando senza

aver deciso alcunché, per farsi carico di Mps, nel tentativo di

trovare una soluzione definitiva ai problemi di Siena. Nessuno



