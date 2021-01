(ANSA) – MILANO, 06 GEN – Dopo una partenza tranquilla, è

tornata una forte corrente di acquisti su Mps in Piazza Affari:

il titolo della banca senese, dopo uno stop in asta di

volatilità, è rientrato agli scambi in crescita del 6% a 1,17

euro.

Già ieri Mps, molto volatile per un flottante assai ridotto,

aveva corso sulle ipotesi di progressi nell’integrazione con

Unicredit, attraverso il

mantenimento di una ‘mini-banca’ inToscana, e una possibile transazione con la Fondazione senese.(ANSA).

Fonte Ansa.it

