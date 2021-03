Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE: MSGE) ha annunciato venerdì che acquisirà MSG Networks Inc (NYSE: MSGN). Le due società hanno firmato un accordo azionario che stima la società di media sportivi a circa 668 milioni di sterline.

Venerdì, le azioni di MSG Networks sono scivolate di oltre lo 0,5% nel trading pre-mercato e di un altro 0,5% nel corso della giornata. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è attualmente scambiato a £11,68 per azione dopo aver recuperato da un minimo di £6,59 per azione nella prima settimana di aprile 2020, quando la pandemia di Coronavirus in corso ha devastato i mercati finanziari globali.

L’accordo sarà esentasse sia per le società che per i loro azionisti

Per gli azionisti di MSG Networks, l’accordo sostituirà ogni azione di MSG Networks con 0,172 azioni di MSG Entertainment, valutando le azioni della società con sede a New York a £11,72, un pezzo che si traduce in una riduzione del 7,0% sul prezzo al quale MSG Networks ha chiuso il regolare giovedì in borsa.

Sia per le società che per i loro azionisti, è probabile che la fusione che costituirà una società leader nel settore dei media e dell’intrattenimento sarà esentasse. La notizia arriva il giorno dopo che la società di servizi finanziari statunitense Robinhood ha dichiarato che intende allentare ulteriormente la presa di Wall Street sulle nuove quotazioni.

Rispetto al prezzo di chiusura inalterato il 10 marzo, tuttavia, il rapporto di cambio equivale a un premio del 4,0%. In notizie separate dagli Stati Uniti, la società di gestione degli investimenti Blackstone Group Inc. ha dichiarato venerdì di aver apportato modifiche alla piattaforma GP Stakes di BAAM.



Il presidente di MSG Entertainment commenta l’acquisizione

Il presidente Andrew Lustgarten di MSG Entertainment ha commentato l’acquisizione venerdì e ha dichiarato:

“MSG Entertainment sta attuando attivamente un piano progettato per far crescere la Società oltre la sua raccolta consolidata di risorse, trasformandola in una società pioniera nell’intrattenimento di nuova generazione. Abbiamo sempre creduto nel valore degli sport in diretta e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a MSG Networks come parte di una transazione che, siamo certi, aumenterebbe la nostra flessibilità finanziaria e preparerebbe il terreno per una crescita continua e la creazione di valore”.

MSG Entertainment ha aperto venerdì a £133,52 per azione ed è attualmente scambiata a un prezzo per azione inferiore, pari a £128,44. In confronto, il titolo aveva iniziato l’anno 2021 a £129,93 per azione. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

Al momento, la holding sportiva americana ha una capitalizzazione di mercato di 3,20 miliardi di sterline.

