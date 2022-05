(ANSA) – VIAREGGIO, 21 MAG – Strumenti di sostegno agli

investimenti produttivi delle grandi aziende e delle pmi,

sviluppo tecnologico delle nuove motorizzazioni e delle nuove

mobilità, accessibilità al mare per la nautica sociale e riforma

del demanio marittimo: sono i temi affrontati oggi al convegno “La nautica: un’industria di filiera” nell’ambito della

Convention Satec 2022 organizzata a a Viareggio da Confindustria

Nautica per fare il punto su sfide e e opportunità.

“Nel nostro settore ogni anello è essenziale alla catena,

ognuno è portatore di valore per la nautica – ha detto il

presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi in apertura

dei lavori -. Siamo impegnati su tutti i fronti, in attività di

sostegno a tutti i segmenti del comparto, imprese grandi e

piccole. Il numero dei nostri soci è cresciuto di oltre 100

membri in tre anni, da 314 a 427, in virtù di questa visione, e

ci sono due assemblee di settore in più: reti di vendita e

charter”. Subito dopo i saluti del sindaco di Viareggio Giorgio Del

Ghingaro, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti,

l’onorevole Umberto Buratti e il senatore Massimo Mallegni si

sono confrontati sulla riforma del demanio marittimo, “convenendo sul fatto che le concessioni relative ai porti

turistici non possono essere coinvolte, in quanto la Bolkestein

si applica soltanto sulle attività di servizi” come ha sostenuto

il responsabile rapporti istituzionali di Confindustria Nautica

Roberto Neglia.

Marco Bucci, consigliere Anci e sindaco di Genova ha

sottolineato la necessità di sostenere la “nautica diffusa” e

avere strutture che aiutino a “far arrivare al mare” diportisti

e imbarcazioni. Al tavolo successivo alcuni esperti hanno

parlato anche di transizione ecologica e di propulsione a

idrogeno “non ancora matura per la nautica” ma individuata come “frontiera” e dei contratti di sviluppo per agevolare gli

investimenti. In parallelo alla convention, Confindustria

nautica ha organizzato con Agenzia Ice anche un press trip per

la stampa estera con partecipanti da Francia, Inghilterra,

Emirati Arabi, Svezia e Olanda. (ANSA).



Fonte Ansa.it