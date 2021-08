(ANSA) – MILANO, 03 AGO – Nexi si espande in Grecia. La

paytech italiana ha sottoscritto un memorandum of understanding

per l’avvio di una partnership strategica con il gruppo Alpha

Bank. L’intesa prevede lo spin-off del ramo merchant acquiring

di Alpha Bank in una newco di cui Nexi acquisterà il 51% del

capitale per 157 milioni di euro, che riflette un enterprise

value di 307 milioni, a cui si possono aggiungere fino a 30,6

milioni nel caso vengano raggiunti certi obiettivi finanziari.

Sottoscritto inoltre un accordo di distribuzione di lungo

termine, che permetterà alla newco di accedere alla rete di

Alpha Bank per la promozione e distribuzione dei servizi di

accettazione dei pagamenti a clienti di Alpha Bank in Grecia.

(ANSA).



Fonte Ansa.it