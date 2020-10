(ANSA) – MILANO, 05 OTT – “Quello di oggi è un ulteriore

passo avanti nell’attuazione della strategia del Gruppo CDP per

SIA, avviata lo scorso anno con l’acquisizione del controllo

della società. In questo modo, tuteliamo e diamo opportunità di

sviluppo ad asset strategici per l’Italia, così come puntiamo a

fare con la recente iniziativa avviata con Borsa Italiana ed

Euronext. Le sinergie generate da questo accordo creeranno

valore per tutti gli azionisti e condurranno la nuova società,

anche attraverso operazioni straordinarie, a ulteriori

opportunità di consolidamento e crescita a livello

internazionale”. E’ il commento dell’amministratore delegato di

Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, alla fusione fra

Nexi e Sia annunciata nella notte dopo i Cda. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram