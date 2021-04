Nokia ha riportato risultati del primo trimestre migliori del previsto questo giovedì, le azioni si sono stabilizzate sopra il livello di supporto di $4 e la società sembra ben posizionata per una crescita degli utili nel prossimo periodo.

Analisi fondamentale: Nokia è ben posizionata per una crescita degli utili

Nokia Corporation è una multinazionale finlandese di telecomunicazioni, tecnologia dell’informazione ed elettronica di consumo che opera in oltre 100 nazioni. Nokia continua ad espandere la sua attività e le azioni di questa società mostrano un potenziale per gli investitori pazienti.

Nokia ha riportato oggi i risultati del primo trimestre: il fatturato totale è aumentato del 3,5% su base annua a $6,15 miliardi, mentre l’EPS GAAP è stato pari a $0,06. I ricavi totali sono aumentati al di sopra delle aspettative (+$436 milioni) e il consiglio di amministrazione ha annunciato che le vendite dovrebbero crescere più velocemente del mercato nei prossimi anni.

“Abbiamo consegnato un inizio anno robusto con vendite nette, margine operativo e cash flow solidi. I risultati odierni dimostrano che siamo sulla buona strada per realizzare il nostro piano in tre fasi per raggiungere una crescita sostenibile e redditizia e la leadership tecnologica come annunciato a il nostro recente Capital Markets Day”, ha affermato Pekka Lundmark, CEO di Nokia.

Il margine lordo riportato nel primo trimestre del 2021 è stato del 37,9%, rispetto al 35,3% del Q1 del 2020. Nokia ha innalzato la sua previsione per il 2021 e ha riferito di aspettarsi vendite nette comprese tra $25 miliardi e $26,5 miliardi.

Nokia ha anche annunciato un piano dettagliato per accelerare la competitività e aumentare la leadership nei mercati e, secondo questo piano, ogni gruppo aziendale si concentrerà sull’allocazione del capitale e sulla leadership tecnologica. Il lancio della tecnologia 5G sta creando un’enorme opportunità di mercato per Nokia e l’azienda continua a investire milioni di dollari per ottenere l’accesso a infrastrutture e apparecchiature di rete di alta qualità nei prossimi anni.

D’altro canto, il mese scorso Nokia ha annunciato un piano di riorganizzazione per reimpostare la base dei costi per i suoi segmenti di business, il che ha posto questa società in una posizione ottimale per la crescita degli utili nel prossimo periodo. Nokia ha una struttura del capitale azionario elevato, il suo attuale rapporto debito/capitale proprio è inferiore a 0,5 e il ROIC comparabile del primo trimestre è stato del 15,3%, rispetto all’11,5% nel Q1 del 2020.

Nokia negozia a meno di otto volte l’EBITDA del 2020 e, con una capitalizzazione di mercato di $24,4 miliardi, le azioni di questa società hanno un valore ragionevole.

Analisi tecnica: le azioni Nokia si sono stabilizzate sopra il livello di supporto di $4

Fonte dei dati: tradingview.com

Se il prezzo supera la resistenza di $4,5, sarebbe un segnale per comprare azioni e il prossimo obiettivo potrebbe essere di circa $5. L’aumento sopra i $5 supporterebbe la continuazione del trend rialzista per le azioni Nokia, ma se il prezzo scende al di sotto dei $4, sarebbe un forte segnale di “vendita”.

In sintesi

Nokia ha riportato risultati del primo trimestre migliori del previsto questo giovedì, i ricavi sono aumentati al di sopra delle aspettative e la società sembra ben posizionata per la crescita degli utili nel prossimo periodo. Le azioni di questa società mostrano un potenziale per gli investitori pazienti e se il prezzo supera la resistenza di $4,5, il prossimo obiettivo potrebbe essere di circa $5.

