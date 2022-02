Giovanni Messina: “Un’altra batosta sulle tasche degli italiani. Chiederò l’intervento dei deputati e senatori di Forza Italia per bloccare questa altra follia”

Palermo – “Siamo oramai giunti all’impazzimento totale. Non bastavano gli aumenti scriteriati dei costi energetici che gravano sulle tasche degli italiani, adesso stanno provando ad aumentare il costo per i prelievi bancomat. Lo scrive in una nota il responsabile siciliano del Dipartimento Criticità bancarie di Forza Italia, Giovanni Messina.

“Si tratta – prosegue – di un’operazione che, se va in porto, farà evaporare dalle tasche dei correntisti italiani qualcosa come 225 milioni di euro l’anno frutto di un aumento della commissione per ogni operazione a carico dei correntisti che utilizzano gli sportelli Atm di Banche diverse dalla propria. Ogni anno sono circa 150 milioni i prelievi che vengono eseguiti ed ogni correntista ora rischia di sborsare fino a 1,50 euro ad operazione. Questo è il disegno in atto per cui chi preleva denaro da un Atm bancario diverso da quello della propria Banca pagherebbe una commissione diversa, a seconda della banca scelta, e saprebbe di questo importo soltanto alla fine dell’operazione.

Un altro balzello a carico degli italiani che, nello stesso tempo, favorirebbe le grandi banche a discapito dei piccoli istituti di credito che hanno puntato sul digitale. Quindi – conclude Messina – dopo l’intervento deciso di Forza Italia sul governo per ammortizzare i rincari di benzina, luce, gas, i nostri parlamentari sapranno fare fronte anche su questo versante per questa e tutte le altre operazioni di rincaro ingiustificato che protrebbero arrivare”.