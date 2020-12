Le vendite online di Nike sono salite di oltre l’80% nell’ultimo trimestre.

Numerosi analisti di Wall Street si sono affrettati ad aumentare i loro obiettivi di prezzo sulle azioni NKE

Il prezzo delle azioni Nike è salito a un nuovo massimo storico a $147,95 all’inizio di questa settimana.

Le azioni di Nike Inc (NYSE: NKE) sono

Advertisements

Analisi fondamentale: le scommesse sulle vendite digitali mostrano i risultati

salite ai massimi storici questa settimana mentre gli investitori si sono precipitati a quotare nei recenti rapporti trimestrali e una prospettiva positiva.

Le vendite online di Nike sono salite alle stelle di oltre l’80% nell’ultimo trimestre, suggerendo che i suoi grandi investimenti nelle attività digitali stanno raccogliendo frutti. Il numero di consumatori che acquistano i prodotti Nike online ha raggiunto il picco, mentre il produttore di calzature ha ridotto le scorte per diminuire la sua dipendenza dagli sconti.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





I funzionari di Nike ritengono che l’e-commerce rappresenterà la metà delle sue vendite in futuro.

“Prevediamo che il passaggio al digitale sia un driver di vendite e guadagni pluriennale, che supporti il multiplo di valutazione del premio del titolo,” ha affermato Joseph Feldman, analista di Telsey Advisory Group, in una nota per il cliente.

Feldman ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Nike a 175,00 dollari per azione da 155,00 dollari.

I piani dell’azienda calzaturiera per aumentare le vendite dirette al consumatore stanno ovviamente dando i loro frutti poiché i grandi magazzini hanno lottato ultimamente per attirare i clienti.

“I risultati dei ricavi di Nike sono stati decisamente migliori rispetto ai concorrenti,” ha affermato Simeon Siegel, analista di BMO Capital Markets. Crede che Nike “trarrà vantaggio dalle opportunità di partecipazione alle azioni durante le crisi pandemiche”.

Siegel ha anche alzato il suo obiettivo di prezzo per Nike a 160,00 da 134,00 dollari.

Per quanto riguarda le sue prospettive future, Nike ritiene che le sue entrate aumenteranno di una bassa percentuale nell’anno fiscale 2021 anno su anno. Gli analisti stimano un aumento anno su anno del 12,3%.

Anche le prospettive di profitto del calzolaio stanno mostrando segnali positivi poiché la Nike prevede di ridurre i ribassi sui suoi capi di abbigliamento e calzature e di ridurre il suo inventario all’ingrosso.

Nel trimestre fino al 30 novembre, Nike ha registrato un utile netto di 78 centesimi per azione, con un fatturato di 11,24 miliardi di dollari, rispetto alle stime di consenso di 68 centesimi e 10,56 miliardi di dollari. Le vendite online di Nike sono triplicate in Nord America e hanno registrato un aumento dei ricavi a due cifre in Cina.

Analogamente a BMO e Telsey, gli analisti di UBS si sono uniti al bull camp con un obiettivo di prezzo di 183 dollari.

Analisi tecnica: la presa di profitto facilita una correzione

Il prezzo delle azioni Nike è ora scambiato in rialzo di circa il 2% a dicembre, dopo aver registrato guadagni del 12,18% a novembre. L’azione dei prezzi è aumentata fino a raggiungere un nuovo massimo storico a 147,95 dollari, che si traduce in guadagni da inizio anno di oltre il 45%.

Grafico settimanale Nike (TradingView)

Nel frattempo, le attività di presa di profitto da parte degli acquirenti hanno facilitato una correzione a 140 dollari con un supporto infrasettimanale a 137 dollari.

In sintesi

Le azioni di Nike sono aumentate di oltre il 5% lunedì, raggiungendo un nuovo massimo intraday grazie ai robusti rapporti trimestrali dell’azienda e alle prospettive ottimistiche poiché le sue scommesse sulle vendite digitali raccolgono i frutti.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram