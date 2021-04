È stato inviato oggi per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che avverrà il 6 aprile, (sezione concorsi ed esami) il bando per l’assunzione di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno, dopo la firma del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della ministra del Sud, di concerto con il ministro della Pa e con il ministro dell’Economia. “È la prima sperimentazione di selezioni fast track nella Pubblica amministrazione”, afferma il ministro della Pa, Renato Brunetta. “Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato: 100 giorni dalla pubblicazione del bando all’assunzione. Semplificazione e rapidità, in piena sicurezza, sono le parole d’ordine con cui mettiamo al centro della ripresa il capitale umano pubblico”, sottolinea.

Sono cinque i profili richiesti: tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst. I nuovi assunti, viene sottolineato, “serviranno a irrobustire la capacità amministrativa del Sud, anche in vista della sfida del Recovery plan”.

Le assunzioni saranno a tempo determinato (massimo 36 mesi).

La modalità prevede che dal momento della pubblicazione del bando ed entro i successivi 15 giorni sarà possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale “Step One 2019”. La prova scritta, con pc o tablet, si svolgerà nel mese di giugno.

Le procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e idonei e l’avvio delle procedure di assunzione del personale.



Fonte Ansa.it

