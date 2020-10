Scontro nella maggioranza sulla proroga del blocco dei licenziamenti. Allo stop del ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, replica il deputato di Leu Nicola Fratoianni. “Ritengo – dice il ministro a margine di un evento al Talent Garden – che il percorso fatto fino adesso, Cig e blocco dei licenziamenti, non possa essere prorogato ancora”. “Non credo – ha osservato – che rimandare significhi risolvere il problema dei disoccupati”. E sulla richiesta da parte dei sindacati di estendere il blocco fino a fine emergenza, Patuanelli risponde: “Non c’è una data di scadenza dell’emergenza, purtroppo. La pandemia non è uno yogurt. Stiamo individuando gli strumenti per non far licenziare, ma non per obbligarle a non licenziare”.

“Le conseguenze del coronavirus – dice Fratoianni – si scaricano violentemente sull’economia. E in particolare su lavoratori e cittadini a minore tutela. Si è comprensibilmente prorogato lo stato di emergenza per il Covid-19, mi pare naturale ragionare nello stesso modo per prorogare il blocco dei licenziamenti. “Lo dico al Ministro Patuanelli – conclude Fratoianni – evitiamo di sommare ai problemi sanitari anche una mattanza sociale.”

Fonte Ansa.it

