Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) ha lanciato martedì un programma di benessere aziendale mentre l’azienda cerca di raggiungere più clienti ed espandere la propria base di utenti. Con il lancio, le aziende che si iscrivono offriranno ai propri dipendenti l’abbonamento al fitness digitale Peloton sovvenzionato per accedere ai suoi tapis roulant e ai cicli di fascia alta.

Il gruppo si adatta agli scenari post-lockdown

L’azienda di fitness da casa ha visto un’impennata della domanda durante la pandemia di COVID-19 e ora sta cercando di diversificare la propria attività poiché più aziende si aspettano che i lavoratori tornino in ufficio mentre alcune aziende lo stanno rendendo obbligatorio. Per far fronte al fatto che i suoi principali consumatori non avranno più un facile accesso alle loro attrezzature per il fitness a casa, Peloton sta collaborando con partner aziendali per offrire funzionalità personalizzate, inclusi esercizi di gruppo e di squadra.



Queste caratteristiche cercano anche di migliorare il legame tra i colleghi e incoraggiare la responsabilità. Allo stesso modo, Peloton aiuterà i partner aziendali a creare spazi per il fitness in ufficio. Alcuni dei primi clienti aziendali che hanno firmato per il programma aziendale includono Samsung Electronics (LON: BC94), Wayfair Inc. (NYSE: W), SAP (NYSE: SAP) e il gigante britannico delle telecomunicazioni Sky.

Il presidente di Peloton, William Lynch, ha dichiarato che la nuova offerta sarebbe uno dei canali di crescita più significativi dell’azienda. Ha aggiunto che l’azienda ha iniziato a investire nel programma di benessere aziendale lo scorso anno in seguito alle richieste di collaborazione da parte delle aziende.

Novità per invogliare i dipendenti a tornare negli uffici

I vantaggi per il fitness in ufficio aiuteranno le aziende ad attirare le persone in ufficio dopo la pandemia o aiuteranno a trattenere il personale in un mercato del lavoro altamente competitivo. Negli ultimi tempi, i dipendenti hanno cercato benefici per la salute sul lavoro e la maggior parte preferisce luoghi di lavoro in cui vi è un equilibrio tra lavoro e vita.

Secondo Lynch, i datori di lavoro stanno iniziando a vedere una connessione tra produttività e dipendenti sani. Oltre corsa e ciclismo, l’app di fitness Peloton include anche lezioni di yoga, forza e mediazione. Il presidente ha aggiunto:

“Con il ritorno al lavoro e poiché le aziende riconoscono di aver bisogno di dipendenti sani, in particolare dopo la pandemia, abbiamo assistito a un’incredibile domanda per la piattaforma. Riteniamo che il nostro tempismo sia ottimo”.

Il gruppo ha visto aumentare gli iscritti durante la pandemia

L’adesione di Peloton e la domanda per le sue attrezzature sono aumentate al culmine della pandemia, portando lo stock a salire oltre il 400%. Tuttavia, le azioni da inizio anno sono diminuite del 29% principalmente a causa dei timori che con l’allentamento delle restrizioni legate al COVID-19, le persone potrebbero tornare nelle strutture fitness o in palestra evitando gli allenamenti a casa.

Nel 2020 le entrate dell’azienda sono quasi raddoppiate a $1,8 miliardi, con il numero di membri di fitness iscritti pari a 2,08 milioni.