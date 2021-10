(ANSA) – MILANO, 26 OTT – La Confederazione unitaria di base

(Cub) annuncia una mobilitazione, in data ancora non stabilita,

e chiama i lavoratori alla lotta contro “l’aumento dell’età per

andare in pensione nei fatti previsto dalla riforma prospettata

dal Governo e per chiedere un significativo aumento

dell’emolumento delle pensioni in essere ridotte sensibilmente

con l’abolizione dell’indicizzazione, la riforma Dini e quella

Fornero”.

Per il sindacato di base “non ha senso” neanche toccare Quota

100 che “pur non risolvendo i problemi dei lavoratori consente

una flessibilità in uscita utile per gli esodati e i disoccupati di lungo periodo”.

Più in generale il segretario nazionale della Cub, Marcelo

Amendola, denuncia “l’iniquità della Legge Fornero che continua

ad aumentare l’età di quando si può andare in pensione e

garantisce trattamenti pensionistici che equivalgono dal 40 al

50% dell’ultima retribuzione”. “Bisogna ritornare al sistema

retributivo garantendo pensioni almeno all’80% dell’ultimo

stipendio con trattamenti eguali per dipendenti ed autonomi. E

bisogna rivalutare le pensioni in essere falcidiate dalla

riduzione dei salari, da un calcolo dell’inflazione irrealistico

e da una serie di provvedimenti penalizzanti”.

“A Draghi non basta la pensione a 67 anni, vuole portarle a

70 anni e dare un assegno di quiescenza bassissimo – conclude

Amendola -. Noi vogliamo buone pensione per tutti: per chi già

le percepisce e per chi è giovane. Due sono le strade: aumentare

i salari e il numero di occupati da un lato, dall’altro cambiare

il sistema di calcolo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it