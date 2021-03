(ANSA) – NEW YORK, 31 MAR – Il petrolio chiude in calo a New

York, dove le quotazioni perdono il 2,3% a 59,16 dollari. Il

greggio archivia il mese di marzo in calo del 3,8%. (ANSA).



