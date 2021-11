(ANSA) – NEW YORK, 12 NOV – Il petrolio chiude in calo a New

York, dove le quotazioni perdono l’1,0% a 80,79 dollari al

barile, chiudendo la settimana in flessione dello 0,6%. A pesare

è l’incertezza sul possibile ricorso della Casa Bianca alle

riserve petrolifere strategiche per allentare le pressioni sui

prezzi dell’energia (ANSA).



Fonte Ansa.it