(ANSA) – NEW YORK, 14 APR – Il petrolio chiude in rialzo a

New York, dove le quotazioni salgono del 4,93% a 63,15 dollari

al barile. A spingere i prezzi il calo delle scorte americane e

l’aumento della domanda per i carburanti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

