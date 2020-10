(ANSA) – NEW YORK, 20 OTT – Il petrolio chiude in rialzo a

New York, dove le quotazioni salgono dell’1,5% a 41,46 dollari

al barile, ai massimi delle ultime sette settimane. (ANSA).



Fonte Ansa.it

