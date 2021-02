(ANSA) – NEW YORK, 16 FEB – Il petrolio chiude a New York

sopra i 60 dollari al barile per la prima volta dal gennaio

2020. Le quotazioni salgono dell’1% a 60,06 dollari spinte dal

freddo record che si è abbattuto sugli Stati Uniti. (ANSA).



