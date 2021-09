(ANSA) – NEW YORK, 20 SET – Il petrolio in forte calo a New

York, dove le quotazioni perdono il 2,8% a 69,96 dollari al

barile. A pesare è il dollaro forte in attesa della Fed che

mercoledì potrebbe annunciare i tempi del ritiro degli stimoli

all’economia. (ANSA).



Fonte Ansa.it