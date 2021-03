(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Quotazioni del petrolio in calo

questa mattina con il greggio Wti che perde l’1,12% a 60,91

dollari al barile. Ad incidere il perdurare dei timori per gli

effetti della pandemia in Europa ed altri paesi. Scende anche il

Brent dell’1,07% a 63,9 dollari al barile. (ANSA).



Fonte Ansa.it

