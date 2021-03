(ANSA) – POTENZA, 24 MAR – La Total, in una nota, ha

comunicato “di aver provveduto all’interruzione dell’emungimento

da tutti i pozzi della concessione per l’esecuzione di una

manutenzione straordinaria ancor prima della ricezione della

diffida da parte della Regione Basilicata trasmessa in data

odierna” per il Centro Olio Tempa Rossa.

“Nello specifico – è sottolineato nel comunicato della

compagnia – la manutenzione straordinaria è finalizzata alla

verifica di alcuni posizionatori installati sulle valvole di

processo del Centro Olio per l’eventuale sostituzione degli

stessi. Detta manutenzione straordinaria, già comunicata

all’autorità mineraria (Unmig), costituisce parte degli

interventi di miglioramento in corso di identificazione

nell’ambito dello ‘Studio di affidabilità'”.

La Total “al fine di garantire la condizione di conservazione

degli impianti e la loro integrità e a tutela della salute,

della sicurezza e dell’ambiente, procederà attuando i programmi

al vaglio dell’autorità mineraria”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram