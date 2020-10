(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Prezzi in calo per il petrolio sui

mercati asiatici. Il West Texas Intermediate perde lo 0,9%

portandosi a 40,25 dollari al barile. Stessa percentuale anche

per il Brent del Mare del Nord, in flessione dello 0,9% a 42,46

dollari al barile. (ANSA).



Fonte Ansa.it

